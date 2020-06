En octobre 2019, Electronic Arts et Valve annonçaient avoir trouvé un partenariat visant à mettre à disposition les jeux d’EA sur Steam. Après le succès de Star Wars Jedi : Fallen Order, le grand retour de l’éditeur américain sur la célèbre plateforme PC se confirme aujourd’hui avec l’arrivée d’une sélection de plus de 25 jeux.

Le tout frais Command & Conquer Remastered Collection mais aussi du Need for Speed, du Dragon Age, un peu de Plants vs. Zombies, ou encore quelques touches d’Unravel, Fe et Sea of Solitude, le grand retour du catalogue d’Electronic Arts sur Steam est à retrouver à cette adresse.

Sans surprise l’ensemble des jeux concernés par cette annonce font partie de l’abonnement EA Access, lequel sera aussi proposé aux utilisateurs Steam à partir de cet été.