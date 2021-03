Hazelight Studios et son célèbre directeur Josef Fares fêtent aujourd’hui la sortie de It Takes Two, la nouvelle expérience coopérative de l’équipe à l’origine de Brothers – A Tale of Two Sons et A Way Out.

Dans It Takes Two les joueurs incarnent Cody et May, un couple en pleine crise qui doit surmonter ses différences après avoir été transformé en poupées suite à un sortilège.

Deux personnages au sein d’une expérience coopérative qui met en exergue les difficultés rencontrées dans la vie de couple, avec des mécaniques de gameplay propres à chacun (et renouvelées dans chaque niveau du jeu) et la présence du fameux Pass Ami. Pour rappel, cette feature proposée par Hazelight Studios permet de jouer à deux en ligne avec un seul exemplaire du jeu.