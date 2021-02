Parce que Brothers – A Tale of Two Sons nous a laissé un souvenir impérissable et que l’on a apprécié les heures passées en compagnie de A Way Out, on garde forcément un oeil très intéressé sur It Takes Two, la prochaine production de Josef Fares et son équipe de Hazelight Studios.

Alors forcément, on accueille volontiers la présentation de gameplay qui a été mise en ligne par Electronic Arts, une vidéo à (re)découvrir ci-dessous dans sa version sous-titrée en français pour ne rien manquer des explications du développeur.

Dans It Takes Two, les joueurs incarneront Cody et May, un couple en pleine crise qui va devoir surmonter ses différences après avoir été transformé en poupées suite à un sortilège. Deux personnages au sein d’une expérience coopérative donc, qui vont devoir user des mécaniques de gameplay propres à chacun (et renouvelées dans chaque niveau du jeu) pour s’en sortir.

Une « fusion métaphorique » pour mettre en exergue les difficultés rencontrées dans la vie de couple, voilà ce qui nous attend dans ce It Takes Two disponible dès le 26 mars (à 39,99€) sur PC, PS4 et Xbox One, avec mise à niveau gratuite sur PS5 et Xbox Series pour les joueurs concernés. Rappelons au passage qu’un seul exemplaire suffira pour jouer à deux, via le Pass Ami déjà mis en place dans A Way Out.