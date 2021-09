Voilà déjà un an que le RTS uchronique Iron Harvest 1920+ et ses méchas diesel punk sont disponibles. Le moment idéal pour KING Art Games pour annoncer la sortie le 26 octobre prochain sur PS5 et Xbox Series X|S d’une Complete Edition de leur jeu. Publiée sous le label de KOCH Media, Prime Matter, l’édition en question a même droit à sa propre bande-annonce.

Sans surprise, Iron Harvest Complete Edition embarquera le jeu de base, le DLC Rusviet Revolution, l’extension Operation Eagle et du contenu inédit. Parmi ce nouveau contenu, une carte multijoueur, une structure défensive et bien sûr un lot d’optimisations pour rendre le jeu parfaitement abordable sur les nouvelles machines.

Cette date sonnera également le début d’une nouvelle année de contenus pour le RTS, à suivre donc.