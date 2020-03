Pendant qu’on vous concocte le test d’Iron Danger, profitons du trailer de lancement publié par Daedalic Entertainment pour souligner l’arrivée du jeu sur nos PC.

Téléchargeable sur Steam (25,49€) ou via GOG (même prix), le RPG tactique à base de manipulation temporelle d’Action Squad Studios sera prochainement à l’honneur sur jeuxvideo24 et vous saurez tout ce qu’il y a à savoir avant de craquer, ou non, pour cette aventure steampunk.