Toujours à l’occasion de la gamescom 2021 et encore une fois du côté du Xbox Game Pass, on a pu découvrir Into the Pit lors de la conférence Xbox. Dévoilé avec une première vidéo plutôt rythmée, ce titre se présenté comme un rétro-FPS inspiré par les inoubliables références du genre. Oui mais pas seulement, puisque le jeu comporte une forte dose de roguelite.

Prévu pour le 19 octobre sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S, Into the Pit nous demandera d’incarner un chasseur mystique. Son but ? Libérer un village maudit en proie à la magie noire à cause d’un portail démoniaque. Tout un programme.