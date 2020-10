On a déjà eu droit à plusieurs extraits de gameplay de Marvel’s Spider-Man : Miles Morales grâce au dernier numéro du Game Informer, le magazine US remet ça et nous propose désormais un aperçu de l’infiltration dans le jeu d’Insomniac.

Lorsqu’il s’agira de passer à l’action en toute discrétion, notre héros pourra ainsi compter sur de multiples compétences d’homme-araignée pour venir à bout de ses ennemis sans alerter son monde.

Et si l’alerte est malencontreusement donnée, Marvel’s Spider-Man : Miles Morales permettra d’user des pouvoirs de pulsions électriques de l’ami Morales pour venir à bout des ennemis du moment.

D’autres séquences feront leur apparition d’ici peu, histoire d’en découvrir davantage sur ce jeu de line-up de la PS5.