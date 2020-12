Hier, en fin de journée, Nintendo a mis en ligne une nouvelle présentation Indie World avec un aperçu des jeux indépendants à venir fin 2020/première moitié de 2021 sur Nintendo Switch. Séance de rattrapage aujourd’hui avec les principales annonces à retenir.

Among Us et Super Meat Boy Forever en têtes d’affiche

Among Us est désormais disponible sur nos Nintendo Switch et se télécharge en échange de 4,29€ sur l’eShop. C’est la petite surprise de cet Indie World, le populaire jeu de déduction/de survie/de sabotage de InnerSloth étant par ailleurs multiplateforme pour permettre de jouer en ligne avec des joueurs d’autres supports.

Autre annonce phare, le Super Meat Boy Forever de la Team Meat à paraître le 23 décembre en exclusivité console temporaire sur Switch. Le successeur à Super Meat Boy s’apprête donc à débouler avec le challenge légendaire de son prédécesseur, le plein de boss à combattre, des secrets à découvrir et des bonus à débloquer.

Spelunky et les autres

S’il y des fans de Spelunky qui attendaient de pouvoir jouer aux deux titres de Mossmouth sur leur Switch, alors ils seront heureux d’apprendre qu’ils pourront explorer des cavernes et creuser des tunnels à l’été 2021 sur l’hybride de Nintendo. Parmi les autres annonces de cette présentation Indie World, les sorties directes sur l’eShop de Grindstone, Calico, When the Past was Around et Fisti-Fluffs.

Pour 2021, ce sont notamment Cyber Shadow (26 janvier 2021), Tunche (2 mars 2021), Very Very Valet (1er trimestre 2021) qui ont été mis en avant dans cette diffusion dédiée aux productions indépendantes.