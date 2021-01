Cette semaine, plusieurs démos jouables ont fait leur apparition sur PC et consoles. Parmi elles ? Les versions d’essai de Immortals Fenyx Rising, FUSER et Balan Wonderworld.

Immortals Fenyx Rising, la démo inédite

Disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et Stadia, la démo jouable de Immortals Fenyx Rising permet aux curieux de découvrir un environnement inédit, conçu pour cette démo, inspiré de la région d’Aphrodite dans le jeu.

Au programme : des combats, de l’exploration et des énigmes, un aperçu complet du jeu final promet Ubisoft.

FUSER, la démo qui bouge

Expérience musicale particulièrement séduisante (il suffit de lire notre test pour découvrir pourquoi), FUSER passe lui-aussi par la case essai avec une démo jouable récupérable sur PC (Steam), PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

Composée de 8 morceaux, cette démo du jeu de Harmonix Music Systems permet de mieux appréhender les mécaniques de gameplay et se révèle idéale pour découvrir si FUSER est le genre d’expérience qui peut vous plaire, ou non.

Balan Wonderworld, la démo qui entre en scène

On vous a déjà largement parlé de la démo jouable de FUSER et Balan Wonderworld. Téléchargeable sur sur PC (Steam), Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, cette démo du jeu de Square Enix d’une durée annoncée de deux heures donne accès à l’Île des Tims, à partir de laquelle trois mondes sont à découvrir : L’homme qui s’insurge contre la tempête (Monde 1, Actes 1 et 2, Combat de boss), Le garçon qui voulait ne faire qu’un avec le vent (Monde 4, Acte 1) et La fille et le chaton (Monde 6, Acte 1).

Des costumes bonus, pour la version finale (qui sortira le 26 mars), sont à débloquer via cette démo jouable accessible en solo ou en coop locale à deux joueurs.