On a encore du mal à cerner Immortals Fenyx Rising entre enthousiasme, réelle curiosité et méfiance face à ce qui semble être un pot-pourri de ce qui a déjà été vu et revu ailleurs. Comment se positionnera le jeu d’Ubisoft ? Réponse le 3 décembre, jour de sa sortie sur PC, Stadia, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, mais en attendant c’est avec une vidéo animée que le jeu d’Ubisoft Québec revient.

Dans cette vidéo signée CLM BBDO, l’amie Fenyx fait face au Minotaure, au Cyclope et au Griffon en utilisant l’épée d’Achille, la hache d’Atalante ou encore l’arc d’Ulysse. Largement de quoi rappeler que Immortals Fenyx Rising sera une aventure mythologique, si besoin était de replacer le contexte dans lequel le jeu nous fera évoluer.