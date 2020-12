C’est jeudi, c’est youpi et c’est jour de sortie pour l’Immortals Fenyx Rising d’Ubisoft. Disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / Series S et Nintendo Switch, le jeu a logiquement droit à un trailer de lancement que l’on vous pose là pour fêter cette arrivée.

Dans Immortals Fenyx Rising, les joueurs sont invités à incarner un certain Fenyx alors qu’il se lance dans une quête divine. Son objectif ? Sauvez les dieux grecs d’une sombre malédiction. Comment ? Avec l’aide de divins pouvoirs, lesquels sont à utiliser pour combattre de mythiques créatures et venir à bout de différents puzzles.

Immortals Fenyx Rising est notamment affiché à 69,99€ sur PS4 / PS5 via Amazon, avec une édition contenant quelques bonus in-game.