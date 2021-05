Il a été long, le chemin vers la sortie pour Imagine Earth. Proposé en accès anticipé depuis 20214, rien que ça, le jeu de stratégie et de simulation spatiale de Serious Bros. vient tout juste de fêter le lancement de sa version finale sur Steam. Une sortie à petit prix, 14,99#, évidemment fêtée avec un trailer.

Développer, protéger et entretenir une colonie spatiale en surveillant le lien étroit entre croissance économique et destruction de l’environnement, voilà grosso modo comment Imagine Earth se présente. Un jeu qui propose un mode campagne scénarisé mais aussi de la compétition, opposant 5 factions (avec du tower defense à la clé, notamment), et du sans fin pour jouer avec des défis infinis générés de manière procédurale.

Pour les joueurs Xbox, Imagine Earth est aussi annoncé sur Xbox One. Sans date de sortie toutefois, cette version est simplement promise pour « bientôt ».