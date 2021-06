On vous en parlait le mois dernier, le jeu de stratégie et de simulation spatiale à tendance écolo Imagine Earth prend date sur Xbox. Déjà disponible sur PC, le titre de Serious Bros. est désormais attendu pour le 9 juillet sur Series X|S et sur Xbox One.

Optant pour une approche écologique et environnementale du genre, Imagine Earth demande de développer le tissu économique d’une colonie spatiale et de la protéger. L’idée est d’aussi et surtout lutter contre la menace d’un changement climatique.

Gestion, diplomatie, commerce et bilan carbone, Imagine Earth met en scène tout ça à travers un mode scénarisé. Avec du multijoueur compétitif et un mode défis, également.