Le mois prochain, en mars 2021, il y en aura pour tous les goûts sur le PlayStation Plus. À partir du 2 mars, et jusqu’au 5 avril, les abonnés au service en ligne de Sony pourront mettre la main sur une chouette sélection de jeux, avec Final Fantasy VII Remake en tête de liste.

Largement à l’honneur cette semaine avec toutes les annonces liées à la version PS5, Final Fantasy VII Remake sera donc proposé en téléchargement gratuit pour les abonnés du PS Plus. Une bonne nouvelle, bien que Sony précise que cette version ne sera pas éligible à la mise à niveau gratuite PS5. On pouvait s’y attendre…

Pour l’accompagner, un autre jeu PS4 fera son apparition dans le programme du PlayStation Plus de mars 2021. Il s’agit du très bon Remnant : From the Ashes. Sur PS5, les joueurs pourront en plus récupérer Maquette alors que les possesseurs du PlayStation VR auront quant à eux droit à Farpoint.