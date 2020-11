Si beaucoup n’ont d’yeux que pour la PS5 cette semaine (ou passe leur temps sur la touche F5 de leur clavier dans l’espoir de mettre la main sur une console), les joueurs Switch sont quant à eux focalisés sur la sortie aujourd’hui de Hyrule Warriors : L’ère du Fléau. Une arrivée que Nintendo ne manque pas de soutenir avec un trailer de lancement dont on vous fait profiter.

Episode mettant en scène les évènements qui se sont déroulés 100 ans avant The Legend of Zelda : Breath of the Wild, ce nouvel acte orienté Musō permet d’incarner Link, Zelda et même les quatre Prodiges, entre autres, pour de l’action digne d’un Warriors de Koei Tecmo.

Envie d’en découvrir un peu plus sur Hyrule Warriors : L’ère du Fléau avant de passer à la caisse ? Une démo jouable est toujours disponible sur l’eShop, avec sauvegarde transférable dans la version complète pour ceux qui franchiront le pas.