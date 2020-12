Double actualité cette semaine pour Hunting Simulator 2. La simulation de chasse de Nacon et Neopica accueille en effet une nouvelle mise à jour sur PC, PS4 et Xbox One tout en se préparant à faire le chemin sur PS5 et Xbox Series X|S au printemps 2021.

Au programme de la mise à jour gratuite, de nouvelles variétés pour 27 des animaux présents dans le jeu (toutes ne sont pas à chasser), de nouvelles récompenses d’exploration, des effets visuels améliorés, une interface optimisée et une meilleure prise en charge des moteurs de vibration.

De quoi rendre l’expérience actuelle de Hunting Simulator 2 meilleure, en attendant la version PS5/Xbox Series X|S qui se dotera d’améliorations graphiques et de contenus inédits. Pour les détails, il faudra patienter.