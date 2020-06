Amateurs de parties de chasse virtuelles, Nacon vient de sortir Hunting Simulator 2 sur nos PS4 et Xbox One. L’instant champêtre du jour, c’est donc avec le trailer de lancement du jeu de Neopica.

Toujours plus d’environnements à explorer au cœur de l’Europe et des Etats-Unis, plus de 33 espèces animales, plus de 70 modèles d’armes et plus de 90 éléments vestimentaires et accessoires (avec des marques telles que Winchester, Barrett et Beretta), voilà les grandes lignes du jeu.

C’est surtout avec l’IA des animaux, dont on nous promet « des comportements uniques et réalistes » que les amateurs du genre jugeront l’intérêt de Hunting Simulator 2 dont l’arrivée sur PC se fera plus tard, le 16 juillet.