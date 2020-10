Humankind est désormais daté au mois d’avril 2021. Le prochain bébé d’Amplitude Studios en profite pour se doter d’un nouveau trailer mais aussi pour présenter les différentes éditions de son jeu.

Les différentes éditions du jeu

Ainsi, pour créer votre propre histoire de l’humanité en profitant des 60 différentes cultures du jeu, vous pourrez vous tourner vers l’Edition Digitale Deluxe qui sera disponible sur Steam, l’Epic Games Store et Stadia. Dans cette édition, le jeu en version numérique, le pack Notre-Dame (inspiré par la cathédrale et Victor Hugo), l’OST en format numérique et un poster au format PDF pour une vue d’ensemble sur les arbres unités et technologies. Des bonus de pré-commande sont aussi au programme (un ensemble Boudicca et des éléments de personnalisation).

Pour les amateurs de version physique, l’édition boîte de Humankind embarquera les mêmes éléments que la version Digital Deluxe avec également « une pièce de décision » en édition limitée, un Steel Case (ou un Eco-Pack selon les revendeurs) et une version physique du fameux poster des arbres unités et technologies.

La démo sur Stadia

Si vous possédez Stadia ou, a minima, un compte Google et que Humankind vous intéresse, alors Amplitude Studios vous invite à cliquer ici pour profiter gratuitement, et dès maintenant, d’un scénario Beta OpenDev pendant 7 jours. Vous voilà prévenus.