Le studio finlandais Housemarque, à qui l’on doit notamment les excellents Resogun et Nex Machina mais aussi le moins bon Matterfall, a profité de la présentation de la PS5 hier soir pour dévoiler son prochain jeu. Dénommé Returnal, il fait clairement partie de ceux qui nous ont tapé dans l’œil.

Un trailer mystérieux qui met en avant une héroïne, coincée dans une boucle temporelle, et qui meurt peu de temps après son crash sur une planète alien. Si l’on en croit les propos de la protagoniste les choses semblent toutefois changer d’une mort à l’autre, laissant présager une petite tendance rogue-like dans cette aventure qui se jouera en vue TPS.

Housemarque oblige, dès qu’il s’agit du gameplay on revient sur des choses plus classiques, à savoir un bon gros shoot nerveux. Malheureusement, comme pour la presque totalité des jeux présentés hier soir, peu d’informations sont disponibles et aucune date de sortie n’a été annoncée. Encore une fois il va falloir patienter.