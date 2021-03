Avis aux amateurs de jeux de gestion, ils pourront devenir manager d’hôtel grâce à NACON et RingZero Game Studio dans Hotel Life – A Resort Simulator. Présenté en vidéo, le jeu sera disponible le 26 août 2021 sur PC mais aussi sur PS4, PS5, Xbox One, Series X|S et Nintendo Switch.

Construire son hôtel, l’agencer, le décorer, en développer les activités et l’améliorer au fil de saisons tout en contentant les clients, voilà ce qu’il faudra faire pour briller dans Hotel Life. Plus le complexe se développera, plus les tâches seront nombreuses à gérer. Arrivera alors la possibilité de recruter du personnel, une équipe qu’il faudra là encore gérer avec brio.

Mode Carrière ou mode libre, Hotel Life proposera plusieurs défis à relever et pourra aussi être joué sans enjeu particulier.