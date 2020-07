Autre présence que l’on surveillait d’un oeil attentif lors de ce Devolver Direct, Carrion était bien de la partie lors de l’événement de Devolver Digital. Le jeu d’horreur atypique de Phobia Game Studio s’est même payé une nouvelle vidéo que voici.

Une créature tentaculaire et gélatineuse à faire muter/évoluer dans un complexe labyrinthique pour s’en échapper, le tout en dévorant de fourbes scientifiques et de dangereux soldats, voilà ce que nous proposera Carrion à partir du 23 juillet prochain. Une sortie qui se fera sur PC mais également sur Nintendo Switch et Xbox One.

On vous rappelle au passage que l’on vous avait proposé un aperçu en vidéo du jeu en fin d’année dernière, c’est à cette adresse que ça se passe. Une démo est toujours disponible sur PC pour les curieux.