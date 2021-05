Horizon Forbidden West était au rendez-vous la soirée dernière, à l’occasion d’un nouveau State of Play. Et comme promis par Sony, on a pu découvrir près de 20 minutes de gameplay du prochain jeu PS5 de Guerrilla Games avec une Aloy plus en forme que jamais.

Horizon Forbidden West, l’ouest sauvage

Prenant place six mois après les événements de Horizon Zero Dawn, Forbidden West nous permettra de retrouver la désormais célèbre chasseuse de machines alors qu’elle déboule dans les terres inconnues de l’Ouest.

L’extrait présenté met plus particulièrement en scène Aloy alors qu’elle part secourir son ami Erend, prisonnier d’une faction rebelle de la tribu des Tenakths. L’occasion d’apprécier l’Attracteur en action (pour grimper plus vite), l’Ailegide (pour descendre depuis les hauteurs ou surprendre des ennemis) ou encore le masque de plongée pour explorer les fonds marins sereinement (ou presque).

Comme dans Horizon Zero Dawn, les joueurs auront droit à un large choix d’armes dont certaines connues des adeptes du premier volet, et d’autres évidemment inédites. De quoi lutter contre de nouvelles et redoutables machines nous promet-on, parmi lesquelles « Ailes-d’hélion dans le ciel, Galop-griffes et Frappe-défenses sur terre, Carapateurs et Tunneliers (plus petits mais à ne pas sous-estimer) dans l’eau ».

Pas encore de date de sortie pour ce Horizon Forbidden West sur PS5, patience donc.