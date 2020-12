Hood : Outlaws & Legends a offert aux amateurs de PvPvE leur dose d’action hier, lors des Game Awards, avec un trailer à (re)visionner ci-dessous. Le jeu de Sumo Newcastle en a aussi profité pour se dater, avec une sortie calée au 10 mai 2021 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S donc, mais aussi sur PS4 et Xbox One.

Décrit comme « un jeu de braquage multijoueur » par son éditeur, Focus Home Interactive, Hood : Outlaws & Legends aura comme toile de fond le conflit entre rebelles, bandits et gouvernement tyrannique dans un royaume moyenâgeux.

Chaque partie de Hood: Outlaws & Legends débute avec deux équipes de quatre joueurs se battant entre eux et contre l’État pour trouver, voler, et restituer les richesses injustement dérobées au peuple. Quatre personnages distincts, avec leurs propres capacités, et options de personnalisation vous attendent, offrant une possibilité quasi infinie de combinaisons et de styles de jeu à adopter pour déjouer la menace ennemie et effectuer le casse parfait.

On sait déjà que les pré-commandes de Hood : Outlaws & Legends seront récompensées par trois jours d’accès anticipé (dès le 7 mai, donc) et un Forest Lords Pack (quatre tenues et quatre skins d’arme pour chacune des classes). Plus d’informations sur la boutique en ligne de Focus.