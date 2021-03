Et de quatre pour Hood : Outlaws & Legends. Après le Ranger, le Hunter et le Brawler, il est temps de découvrir la quatrième et dernière classe jouable du jeu PvPvE de Sumo Digital et Focus Home Interactive : le Mystic.

Doté de capacités mystiques, on s’en doutait, le Mystic sera capable de révéler les ennemis proches pendant une courte durée et aura la possibilité de se soigner, ou de soigner ses alliés, à proximité. Egalement doté de bombes fumigènes toxiques, cette classe de Hood : Outlaws & Legends conviendra aussi à ceux qui privilégient les combats de mêlée grâce à son fléau.

Côté planning pas de surprise, Hood : Outlaws & Legends est toujours prévu pour le 10 mai sur PC, PS4, PS5 et consoles de la famille Xbox.