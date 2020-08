Dévoilé hier soir à l’occasion du State of Play, voilà que Hood : Outlaws & Legends a droit à son annonce en bonne et due forme par Focus Home Interactive. Revoici le trailer pour ceux qui n’ont pas encore pu le visionner.

Développé par Sumo Newcastle, une équipe de Sumo Digital, ce jeu d’action-infiltration fera la part belle aux sessions en ligne à plusieurs sur fond de rebelles et de bandits qui font face à un gouvernement tyrannique dans un royaume moyenâgeux.

Il sera en effet question de PvPvE avec deux équipes de 4 joueurs s’affrontant pour récupérer un butin, dans un environnement évidemment hostile. Chaque personnage de Hood : Outlaws & Legends disposera de ses propres capacités, une composante habituelle pour le genre afin que chaque joueur puisse y retrouver le style qui le convient le mieux.

Sortie prévue pour 2021 sur PS4 et PS5 donc mais aussi sur PC, Xbox One et Xbox Series X. Pas de jaloux, tout le monde pourra jouer au Robin des bois de service.