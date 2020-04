Après World War Z et ses compagnons la semaine passée, l’Epic Games Store propose une nouvelle sélection de jeux à télécharger gratuitement sur sa plateforme et à garder définitivement.

Ainsi du 2 au 9 avril, il est possible de mettre la main sur la brillante aventure de Hob mais aussi sur l’étonnant Gone Home et l’amusant Drawful 2.

Direction l’Epic Games Store en cliquant sur ce lien pour récupérer chacun de ces jeux, page sur laquelle on peut déjà voir que Sherlock Holmes : Crimes and Punishments sera à son tour offert à partir de la semaine prochaine.