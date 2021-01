Plus qu’un tout petit jour à attendre avant de pouvoir mettre ses mains sur Hitman 3. IO Interactive lance donc officiellement son jeu avec l’incontournable trailer de lancement, en 4K s’il vous plait.

Encore une fois l’Agent 47 voyagera aux quatre coins du globe avec des destinations aussi variées que Dubaï, Dartmoor au Royaume-Uni, Berlin, Chongqing en Chine ou encore Mendoza en Argentine pour terminer son voyage aux Carpates.

De nombreuses nouveautés attendent les joueurs comme cette possibilité d’utiliser des caméras pour pirater des serrures magnétiques, un système de raccourcis dans les niveaux pour faciliter la vie des joueurs qui sauront les débloquer et tout un tas de nouveaux gadgets pour se faire plaisir.

Avec ses six modes de jeu, dont la Campagne et ses six chapitres, Hitman 3 devrait encore permettre de passer de nombreuses heures à assassiner à tout va tout en étant le plus créatif possible. Cibles Fugitives, Escalades, Contrats ou encore Sniper Assassin seront donc toujours de la partie et pousseront les joueurs à explorer le monde de ce nouvel opus de fond en comble.

Disponibles aux joueurs Xbox One, PS4, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch, Stadia et PC (uniquement via l’Epic Games Store dans un premier temps), Hitman 3 débarque dès demain, 20 janvier.