On n’a pas beaucoup entendu parler de Hitman 3 ces derniers temps, mais avec un petit peu plus d’un mois restant avant son arrivée il est temps pour IO Interactive de corriger cette erreur.

Et quoi de mieux pour ce faire qu’une nouvelle vidéo de gameplay, en 4K, afin de présenter le programme de ce qui attend les joueurs en début d’année prochaine ?

Avec de nouvelles cibles toujours mieux gardées les unes que les autres l’Agent 47 aura fort à faire. Heureusement de nouveaux outils seront à sa disposition et lui permettront de remplir ses contrats comme bon lui semble, le tout dans de nouveaux lieux qui ne manqueront pas d’offrir de nombreuses opportunités.

Pour ceux qui l’ignoraient, tous les environnements de Hitman et Hitman 2 pourront être importés dans Hitman 3. Et pour ceux qui n’ont pas encore terminé le second opus, sachez que votre progression sera automatiquement importée dans ce troisième épisode dès son lancement.

Déjà disponible à la précommande, Hitman 3 sortira sur Stadia, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One et PC (uniquement sur l’Epic Games Store) dès le 20 janvier 2021.