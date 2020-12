Quelques jours après une apparition vidéo remarquée, voilà que Hitman 3 fait encore des siennes. Cette fois c’est avec la séquence d’introduction du jeu que IO Interactive l’illustre, une vidéo de plus de deux minutes à apprécier ci-dessous.

On y retrouve 47 en compagnie de son ami Lucas Grey. C’est d’ailleurs ce dernier qui sert de narrateur à cette séquence d’ouverture, alors qu’il rappelle que tous deux se lancent à la poursuite des associés de l’organisation Providence.

Le 20 janvier 2021, c’est la date à laquelle Hitman 3 fera son entrée sur PC, PS4, One, PS5 et Xbox Series X, ainsi que Stadia et même sur Switch (via le cloud streaming).