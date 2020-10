S’il sera auto-édité par les développeurs de IO Interactive, Hitman 3 pourra tout de même compter sur une aide extérieure pour la distribution d’une version physique. C’est Square Enix qui s’en chargera, un partenariat entre les deux compagnies ayant été annoncé cette semaine avec des bonus de pré-commande et une édition Deluxe à la clé.

Hitman 3 : les bonus de réservation



Si vous prévoyez d’acheter Hitman 3 à sa sortie le 20 janvier 2021 sur supports actuels et de nouvelle génération, alors les réservations du jeu vous donneront droit à un Pack Trinité composé de « 9 éléments en jeu comme des costumes, mallettes et armes issus de la trilogie World of Assassination ».

Hitman 3 : l’édition Deluxe



Pour les amateurs d’éditions spéciales, la version Deluxe de Hitman 3 se composera d’un packaging exclusif, de la bande-son numérique, d’un livre numérique, d’un commentaire du réalisateur Introduction à la mission et de costumes/objets exclusifs, en plus des bonus de pré-commande.

Enfin, sans surprise, il a été confirmé par IO Interactive que le passage des versions PS4 / Xbox One vers les moutures PS5 Xbox Series S|X pourra se faire sans avoir à repasser à la caisse.