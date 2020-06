Tout comme Resident Evil Village, malgré qu’il soit multi support, c’est durant la présentation de la PS5 que Hitman 3 s’est montré pour la première fois.

Conclusion de la trilogie World of Assassination, ce Hitman 3 sera l’occasion pour l’Agent 47 de faire équipe avec Lucas Grey, son ami de longue date, dans sa lutte contre la Providence. Le jeu, toujours porté par l’excellent Glacier Engine, proposera 6 nouvelles destinations et permettra aux joueurs d’explorer les niveaux comme bon leur semble.

Les joueurs d’Hitman 2 seront également ravis d’apprendre que les lieux et la progression de l’opus précédents seront conservés, même si on ne sait pas encore sous quelle forme tout cela sera disponible.

Prévu pour débarquer en janvier 2021, Hitman 3 sera,contrairement à son prédécesseur, distribué au format épisodique et sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X.