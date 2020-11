La carte postale de la semaine, nous la devons à Hitman 3 et à son nouveau trailer qui nous emmène en Chine, à Chongqing. « La vitrine idéale pour présenter les améliorations graphiques et technologiques » explique IO Interactive qui évoque bien évidemment son moteur maison Glacier, lequel permettra d’avoir « des visuels, une ambiance sonore et un plaisir de jeu jamais atteints auparavant ».

Les promesses sont belles et IO Interactive en rajoute une couche en assurant que la ville chinoise illustrée cette semaine « permet notamment d’admirer de nombreux effets d’eau, avec des détails tels que des gouttes de pluie frappant l’Agent 47 rendant ses vêtements trempés ».

Sur PS5 et Xbox Series X, résolution 4K à 60 images par seconde et prise en charge HDR seront au menu de Hitman 3 qui n’en oubliera pas les améliorations coté IA et via la technologie de foule du moteur Glacier (avec sa capacité de générer 300 PNJ max à la fois).

Côté planning pas de surprise, Hitman 3 reste prévu pour le 20 janvier sur PC, Stadia, PS4, PS4, Xbox One et Xbox Series X|S, aussi en version boîte et même sur Nintendo Switch via le cloud streaming.