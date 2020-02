L’année dernière, nous vous proposions notre aperçu de Help Will Come Tomorrow. Le jeu, alors tout fraîchement annoncé par Arclight Creations et Klabater, nous séduisait par ses personnages complexes dont les relations riches et profondes influencent les traditionnelles mécaniques des jeux de survie.

Alors qu’il est programmé pour la fin avril sur PC, PS4, Nintendo Switch Switch, Help Will Come Tomorrow nous fait la surprise d’apparaître sur Kickstarer où il lance une campagne de financement participatif en espérant récolter environ 11 000 € d’ici le 20 mars.

Pourquoi une telle campagne avant une sortie toute proche ? Le studio et son éditeur expliquent que même si le développement est à son terme, le besoin d’un coup de pouce existe pour le « polissage final dans de nombreux domaines, y compris l’assurance qualité, les tests, l’équilibre, etc« . Il est aussi question d’utiliser l’argent récolté pour l’élaboration d’une bande-son plus complète.

Afin de convaincre de possibles contributeurs, Help Will Come Tomorrow a même droit à une démo jouable (comportant les trois premiers jours in-game) à récupérer en cliquant sur ce lien.

Si on peut comprendre la volonté d’insuffler un nouvel élan pour terminer l’élaboration de Help Will Come Tomorrow dans les meilleures conditions possibles, c’est une manœuvre à double tranchant. En effet, dans le cas où il n’atteint pas son objectif de financement, que faudra-t-il penser du degré de finition du jeu à sa sortie en avril ?

La production de Klabater n’en restera pas moins un jeu que l’on surveillera de près, ne serait-ce que pour tous les éléments expliqués dans notre aperçu.