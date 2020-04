On vous en parle depuis l’été 2019, Help Will Come Tomorrow est tout proche de sa sortie. Promis pour la fin avril, le titre d’Arclight Creations et Klabater sera finalement disponible dès la semaine prochaine, le 21 avril, sur PC, PS4, Xbox One et Switch en échange de 20 eurodollars.

La nouvelle est fêtée avec un nouveau trailer qui passe en revue les mécaniques de ce jeu prenant place dans le froid glacial et mortel de Sibérie, alors que le célèbre train transsibérien vient de subir un accident.

Survie, exploitation de ressources, relations complexes entre les personnages, exploration en environnement hostile et bien d’autres ingrédients font le gameplay de ce Help Will Come Tomorrow dont on ne manquera pas de vous proposer le test.