Après avoir fait ses armes sur PC via Steam, le jeu de combat aérien Heliborne s’apprête à lancer l’assaut sur Xbox. Les consoles One et Series X|S accueilleront en effet leur propre édition du jeu d’hélicoptères de Klabater, une version désormais disponible en pré-commande sur le Microsoft Store.

En attendant le 16 juin, sa date de sortie, le jeu s’offre un nouveau trailer.

Composée de toutes les mises à jour et add-ons de la version PC, la version Xbox de Heliborne tentera de remettre au goût du jour les affrontements d’hélicos sur consoles avec quelques 40 engins, une centaine de variantes d’armes, 6 environnements ouverts, du solo, de la coop et du multi compétitif à 10 joueurs.