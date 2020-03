Haven, on a déjà eu l’occasion de vous dire à quel point on attendait le prochain jeu des français de The Game Bakers. Alors forcément, la mise en ligne d’une démo jouable du titre est forcément une nouvelle que l’on accueille avec joie.

C’est sur Steam en cliquant ici que ça se passe, à l’occasion du Festival des Jeux Steam – Edition du Printemps, sachant que cette démo est récupérable jusqu’au 23 mars.

Uniquement jouable en solo, cette démo jouable de Haven vous permet de découvrir l’atmosphère unique de ce titre dont il ne faut pas chercher de similitudes avec Furi, mais plutôt l’aborder comme une nouvelle approche du genre RPG.

Une version d’essai uniquement accessible en solo, même si les développeurs promettent de proposer un bout d’essai en coop d’ici la sortie du jeu cette année.