Déjà disponible sur les consoles Xbox, PS5, via le Microsoft Store et Steam, Haven s’apprête à débarquer sur PS4, Nintendo Switch et l’Epic Games Store. C’est le 4 février que les français du studio The Game Bakers publieront leur jeu sur ces autres supports, une aventure amoureuse dont on vous ressert le trailer de lancement diffusé en décembre dernier.

Il faudra débourser 24,99€ pour obtenir l’une ou l’autre de ces versions de Haven, une aventure à base d’exploration et d’éléments RPG dont l’expérience est assurément dépaysante à défaut d’être aussi attachante qu’on pouvait l’espérer.