Maintenant que sa sortie est fixée au 3 décembre sur PC, PS5, Xbox One et Series X, Haven prend le temps de parler de l’un de ses éléments clés : sa bande-son. On a déjà évoqué le travail de DANGER lorsque le premier single (toujours disponible à l’écoute en cliquant ici) a été lâché, The Game Bakers nous signale à présent que cette bande originale est désormais proposé à la précommande chez G4F Records.

Vous êtes plutôt vinyle ? Une édition double vinyle est proposée en échange de 35€, visible via ce lien. Au programme, deux vinyles jaune et rouge dans une pochette texture “grain pastel” avec un motif inspirée par l’aquarelle colorée de l’intro du jeu.

Le CD vous suffit ? G4F Records propose également à la vente une édition double CD à 15€, à découvrir par ici, avec un digipack 3 volets à la clé et un livret de 8 pages.

Pour la pré-commande de l’une ou l’autre de ces éditions de l’OST de Haven, The Game Bakers promet une dédicace de DANGER (pour les 100 premières réserbations) ainsi qu’un artwork. Notez qu’il faudra attendre fin janvier 2021 avant de recevoir la fameuse bande-son.