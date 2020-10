Enfin. Depuis le temps que l’on vous parle de Haven, la nouvelle production de The Game Bakers, on est heureux d’apprendre que le jeu sortira le 3 décembre. L’aventure des développeurs de Furi s’offre un nouveau trailer pour l’occasion et nous rappelle que son concept de RPG, avec gestion des ressources et combats au tour par tour, reposera sur l’histoire d’amour entre ses deux protagonistes : Yu et Kay.

Un jeu qui s’attarde de manière mature, mais non sans humour, sur les caractéristiques d’une relation adulte tout en se basant sur l’exploration d’une planète inconnue, voilà comment se présentera Haven sur nos machines.

À retrouver sur PC (Steam, Microsoft Store et GOG), PS5, Xbox Series X et Xbox One (aussi sur le Xbox Game Pass) donc, puis en 2021 sur PS4 et Nintendo Switch.