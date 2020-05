Depuis notre aperçu du jeu à l’été 2019, on attend de pied ferme de pouvoir retourner dans le monde de Haven. Cela se fera cette année sur PC et consoles mais en attendant, c’est en musique que The Game Bakers donne des nouvelles de son soft.

Composé par DANGER, en charge de l’ensemble de la bande originale de Haven (et déjà à l’oeuvre sur Furi), ce morceau intitulé « 4:42 Still Free » est à découvrir ci-dessous.

On est plutôt emballé par ce premier single de l’OST de Haven, à écouter aussi sur Bandcamp et Steam selon les préférences de chacun.