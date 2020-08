On le savait déjà prévu sur PS5, Haven est désormais officialisé sur Xbox Series X dont il accompagnera même le lancement. Et puisque le jeu de The Game Bakers avait déjà prévu d’intégrer le Xbox Game Pass, il sera également disponible par ce biais sur Series X.

Comment fêter cette annonce ? Avec 10 minutes de gameplay en provenance de la version Xbox Series X du jeu.

Des screenshots de la version Xbox Series X de Haven ont aussi été diffusés par les développeurs. On ne va pas vous en priver. N’hésitez également pas à retrouver nos impressions sur le jeu publiées au début de l’été.