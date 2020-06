Le rendez-vous avait été fixé le mois dernier, Hardspace : Shipbreaker a bel et bien fait son apparition sur Steam dans sa version early access. Le jeu de ferrailleur de l’espace de Blackbird Interactive et Focus Home Interactive est donc désormais accessible sur PC en échange de 19,99€, prix de lancement.

Deux classes de vaisseaux à démanteler, une partie des outils de récupération accessible (et améliorables) et des compétences à développer, le tout avec le premier acte de la campagne scénarisée, voilà le menu de cet accès anticipé de Hardspace : Shipbreaker qui ne manquera pas de s’étoffer jusqu’à sa véritable sortie plus tard dans l’année.

Rappelons qu’il sortira aussi sur PS4 et Xbox One, directement dans sa version finale.