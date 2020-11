Les fans de handball auront-ils droit cette année à la simulation qu’ils méritent ? La réponse sera donnée le 12 novembre avec la sortie de Handball 21 sur PC, PS4 et Xbox One. Une arrivée que NACON et le studio d’Eko Software préparent en diffusant un trailer de gameplay de leur jeu. L’occasion d’apprécier quelques séquences in-game et de se faire, un peu, peur.

Si on se gardera bien d’émettre le moindre jugement à partir d’une simple vidéo, force est de constater que les animations visibles dans la séquence du jour ne sont pas forcément très flatteuses. Le studio parisien parle tout de même de « refonte graphique des animations » avec de la motion capture à la clé, en espérant que les sensations manette dans les mains fassent le job. Pour cela, Handball 21 comptera notamment sur un gameplay approfondi, utilisant notamment la croix directionnelle pour mettre en place différentes tactiques/combinaisons.

Du côté du contenu, le nouveau jeu de hand se targuera de proposer, sous licences officielles, 8 Ligues Européennes (dont les 2 ligues françaises) pour un total de 129 équipes et 2299 joueurs représentés. À la manière de ce qui se fait dans d’autres jeux de sport et notamment dans le Rugby 20 du même studio, le mode My Squad permettra de créer et personnaliser sa propre équipe. Pour le reste, entamer un championnat avec une équipe existante et jouer en ligne seront aussi au rendez-vous de Handball 21.