C’était attendu, et même très attendu, Halo Infinite a bel eu droit aux honneurs du Xbox Games Showcase lors de cette présentation vidéo dédiée aux jeux Xbox Series X. Voici donc les 9 minutes de gameplay qui ont été présentées pour l’occasion.

Halo Infinite : la présentation de gameplay

L’année dernière, nous faisions connaissance avec le bien-nommé Pilote alors qu’il découvrait un Master Chief inerte dans l’espace. Pour cette présentation de gameplay, ce sont les deux mêmes protagonistes que nous retrouvons au début avant d’assister à un assaut, par le Major, sur un canon anti-aérien ennemi.

Que retenir de cette exhibition de Halo Infinite ? La présence d’un nouveau pistolet VK78 ou encore d’un grappin Grappleshot permettant notamment de se rapprocher de ses ennemis pour mieux les finir au corps à corps ou encore d’attirer des objets voire de se déplacer plus rapidement.

Les Bannis, faction ennemie, sont évidemment à l’image dans cette séquence de gameplay de Halo Infinite qui s’est terminée sur un monologue plein cadre de Escharum, « l’un des plus redoutables adversaires que le Major ait jamais affronté » nous promet-on.

Halo Infinite : le chaud ou le froid ?

On aimerait vous dire que l’on a été impressionné par cette mise en avant du prochain Halo, que son gameplay nous a enthousiasmé et que ses paysages, dans un monde plus grand que ceux des derniers volets réunis, nous ont scotché… Mais il n’en est rien. Normalement taillé pour la Xbox Series X, ce jeu censé « poser les premières pierres de la nouvelle génération » doit encore largement faire ses preuves pour nous convaincre mais ce n’est pas avec la séquence du jour que le pari est remporté. Et quand on sait que des améliorations techniques sont d’ores et déjà prévues en post-lancement (pour l’ajout du raytracing notamment), on continue de s’interroger.

Halo Infinite sortira sur PC, Xbox One et Xbox Series X, bien sûr dans le Xbox Game Pass et avec le Smart Delivery pour en profiter sur la plateforme de son choix.