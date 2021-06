S’il était bien au rendez-vous, le Master Chief n’était pas la principale attention de Halo Infinite. Certes, le jeu de 343 Industries est revenu sur le devant de la scène du Xbox & Bethesda Games Showcase avec un nouveau trailer de sa campagne. Mais surtout le jeu a révélé les premiers éléments de son expérience multijoueur free-to-play.

Halo Infinite, le trailer E3 de la campagne

Premier morceau du segment dédié à Halo Infinite lors de la conférence, le nouveau trailer dédié à la campagne du jeu. Après une séquence montrant le Master Chief évoluant dans l’espace, et en conversation avec le Pilote, on retrouve l’emblématique héros de la saga Halo avec une nouvelle IA de l’UNSC.

Qu’est-il arrivé à Cortana ? La campagne et les évènements sur Zeta Halo le révèleront.

Halo Infinite : le multijoueur free-to-play à la loupe

343 Industries est rapidement passé au multijoueur de Halo Infinite ce soir. Un multi qui a rappelé l’adoption d’un modèle free-to-play et qui a clairement annoncé son intention de fonctionner sur un rythme saisonnier. La première saison de contenus, Les Héros de Reach, mettra notamment à l’honneur un Spartan Yoroi dont l’armure sera à débloquer.

Sur le Xbox Wire, Joseph Staten explique vouloir proposer « une expérience multijoueur qui fasse honneur aux combats classiques de Halo, tout en offrant à celles et ceux qui découvriraient la série la possibilité de nous rejoindre et de s’amuser. » « À cette fin, nous avons créé l’Académie Spartan, dans laquelle le commandant Spartan Laurette aidera les joueuses et les joueurs à se familiariser avec les cartes, les armes et l’équipement » explique le Head of Creative de Halo Infinite. « Nous avons également implémentés des matchs contre l’intelligence artificielle, pour que les vétérans comme les nouveaux venus puissent s’échauffer avant d’entrer sur le champ de bataille. Nous avons d’autres projets pour l’intelligence artificielle et l’Académie, mais nous nous y pencherons une fois le jeu sorti. »

À suivre donc, voilà en tout cas de nouvelles images de ce multi gratuit.