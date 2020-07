Partie intégrante de la Master Chief Collection, Halo 3 débarque sur PC le 14 juillet prochain. Une sortie qui s’annonce évidemment avec un tout petit trailer.

Vous connaissez la chanson, il est tout à fait possible d’acheter cet opus séparément (la page Steam est déjà disponible) ou bien de prendre la collection complète pour en profiter (également disponible dans le Game Pass).

De quoi patienter sagement en attendant le Xbox Games Showcase qui se tiendra le 23 juillet et durant lequel on devrait, on l’espère, en apprendre davantage sur Halo Infinite.