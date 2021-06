Les sud-coréens de Studio IGGYMOB ont apporté la touche badass à la présentation du label Prime Matter. On a en effet pu y découvrir un certain Gungrave G.O.R.E, un TPS solo qui nous permettra d’incarner l’antihéros Grave, resuscité, qui a soif de revanche et qui est surtout prêt à décimer des ennemis à la pelle.

Si une courte vidéo cinématique nous a été dévoilée lors d’un évènement privé, difficile d’en dire plus sur la formule qu’adoptera Gungrave G.O.R.E. Nos interlocuteurs ont en revanche insisté sur le côté plutôt bourrin du jeu, visiblement destiné à faire pleuvoir les balles.

Arrivée programmée pour 2022 sur PC et consoles.