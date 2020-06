Ce n’est pas forcément le titre que l’on attendait en ouverture de la présentation des jeux PS5 cette semaine et pourtant, GTA V était bien au rendez-vous. Oui, le GTA dont Rockstar Games use et abuse depuis 2013, et qui squattera donc une troisième génération de machines au second semestre 2021.

Un jeu qui sera plus beau et plus fluide que jamais avec « des graphismes plus réalistes et de meilleures performances pour exploiter pleinement les capacités des nouvelles consoles ».

GTA V sur PS5 et Xbox Series X sera aussi et surtout l’occasion pour GTA Online de continuer son expansion avec la promesse de nouveaux contenus exclusifs.

Rockstar Games va aussi s’associer à Sony pour offrir aux joueurs PS5 trois mois d’accès à « une nouvelle version standalone » de GTA Online. Il faudra ensuite passer à la caisse pour continuer à profiter de cette version qui sera aussi disponible, directement en version payante, sur Series X.

Enfin, les joueurs actuels de GTA Online sur PS4 recevront chaque mois 1.000.000 de GTA$ jusqu’à la sortie du jeu sur PS5. Voilà, tout est dit.