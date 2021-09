Le PlayStation Showcase de la nuit dernière a permis à Rockstar Games de préciser la sortie de GTA V et GTA Online sur PS5 donc, mais aussi sur Xbox Series X|S. Rendez-vous est ainsi donné en mars 2022 pour ceux qui voudront (re)redécouvrir ce Grand Theft Auto à la longévité exceptionnelle. Et sa composante multijoueur, bien évidemment.

Si l’éditeur/développeur promet de plus amples informations prochainement sur les améliorations de ces versions, on nous rappelle qu’il faudra compter sur de nombreuses updates techniques et graphiques.

Rockstar aime également préciser à nouveau que GTA Online sera disponible gratuitement en standalone pendant 3 mois après sa sortie. Sur PS4, les abonnés à PlayStation Plus ont d’ailleurs toujours droit au bonus mensuel de 1.000.000 GTA$.