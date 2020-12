Présenté le mois dernier, le Braquage de Cayo Perico de GTA Online se paye une apparition vidéo cette semaine en vue de sa sortie le 15 décembre prochain. Voici donc l’occasion de découvrir en images ce qui sera la plus imposante mise à jour du jeu de Rockstar.

Nouveau braquage dans un environnement inédit, à savoir l’île privée de Cayo Perico, le Braquage de Cayo Perico sera une mission inédite gratuite à jouer en solo ou entre amis. L’occasion de replonger dans l’action de GTA, pourquoi pas en profitant de la rétrocompatibilité du jeu sur PS5 et Xbox Series X avec, notamment, des temps de chargements quasi-inexistants. Et mine de rien, c’est on ne peut plus appréciable.